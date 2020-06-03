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Россия не будет принимать участие в Global Vaccine Summit 2020 на высшем уровне – Песков

Сегодня в 16:00 Медицина 0 132 Иван Тихонов
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Президент России Владимир Путин не принял приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на виртуальный саммит по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, запланированный на 4 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На высшем уровне участие не предусмотрено», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Г-н Песков добавил, что по такому поводу обращаться необходимо в Минздрав как специализированное ведомство.

О том, что премьер-министр Великобритании пригласил президента РФ на виртуальный саммит, стало известно 26 мая. Об этом сообщило посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале, пишет РБК. Ключевая цель саммита – мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, для обеспечения всеобщей доступности вакцины против коронавирусной инфекции. Кроме этого, в результате мероприятия планируется собрать для альянса не менее 7.4 млрд долларов, которые будут направлены на вакцинацию детей во всем мире от полиомиелита, кори и брюшного тифа.
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