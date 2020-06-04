Коронавирус в России: оперативные данные на 4 июня

По состоянию на сегодня, 4 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 441 108 (+2.0%). За сутки прирост составил 8831 человек. По сравнению с данными на 3 июня (+8536 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 5384 человека (+169 человек за сутки), 204 623 – выздоровело (+8666 человек за сутки). 64 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 19 случаев - в Московской области, 24 случая – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3061 человек – в Москве, 566 человек – в Московской области, 364 человека – в Санкт-Петербурге, 305 человек – в Северной Осетии, 227 человек – в Ингушетии, 199 человек – в Нижегородской области, 147 человек – в Свердловской области, 139 человек – в Татарстане, 133 человека – в Тамбовской области, 129 человек – в Омской области, 127 человек – в Тульской области, 101 человек – в Брянской области, 100 человек – в ЯНАО.



Проведено более 11.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 38.2% (3374 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 313 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1998 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 189 тысяч человек, количество летальных исходов – 2749 (+64 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 95 тысяч (+3061 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 767 случаев – Московская область, 375 случаев – Санкт-Петербург, 319 случаев – Нижегородская область, 298 случаев – Свердловская область, 184 случая – Ростовская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе и Ненецком АО– по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.5 млн человек, из них свыше 385 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф