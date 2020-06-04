Главная > Медицина

Коронавирус в России: оперативные данные на 4 июня

Сегодня в 11:57 Медицина 0 466 Иван Тихонов
1 Изображение

По состоянию на сегодня, 4 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 441 108 (+2.0%). За сутки прирост составил 8831 человек. По сравнению с данными на 3 июня (+8536 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 5384 человека (+169 человек за сутки), 204 623 – выздоровело (+8666 человек за сутки). 64 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 19 случаев - в Московской области, 24 случая – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3061 человек – в Москве, 566 человек – в Московской области, 364 человека – в Санкт-Петербурге, 305 человек – в Северной Осетии, 227 человек – в Ингушетии, 199 человек – в Нижегородской области, 147 человек – в Свердловской области, 139 человек – в Татарстане, 133 человека – в Тамбовской области, 129 человек – в Омской области, 127 человек – в Тульской области, 101 человек – в Брянской области, 100 человек – в ЯНАО.

Проведено более 11.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 38.2% (3374 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 313 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1998 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 189 тысяч человек, количество летальных исходов – 2749 (+64 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 95 тысяч (+3061 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 767 случаев – Московская область, 375 случаев – Санкт-Петербург, 319 случаев – Нижегородская область, 298 случаев – Свердловская область, 184 случая – Ростовская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе и Ненецком АО– по 1.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.5 млн человек, из них свыше 385 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В Роструда рассказали, сколько выходных будет у россиян в июне

Сегодня в 16:00 Общество

Минстрой решил искоренить понятие «жилье экономкласса»

Сегодня в 15:34 Жилая недвижимость

На московском рынке жилья наметилась тенденция переноса старта продаж новых объектов

Сегодня в 12:34 Жилая недвижимость

Россия не будет принимать участие в Global Vaccine Summit 2020 на высшем уровне – Песков

3 июня в 16:00 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: оперативные данные на 29 мая Доллар и евро выбрали разные пути Трудовым мигрантам предложат социальную поддержку Туристический сезон в России состоится В первый день лета число новых случаев инфицирования коронавирусом превысило 9 тысяч

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru