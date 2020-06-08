8 июня: количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

По состоянию на сегодня, 8 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 476 658 (+1.9%). За сутки прирост составил 8985 человек. По сравнению с данными на 7 июня (+8984 случая) скорость распространения заболевания в стране не изменилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 5971 человек (+112 человек за сутки), 230 688 – выздоровело (+3957 человек за сутки). 51 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 15 случаев – в Санкт-Петербурге, 11 случаев - в Московской области, 5 случаев – в Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1633 человека – в Москве, 569 человек – в Московской области, 156 человек – в Санкт-Петербурге, 104 человека – в Брянской области, 102 человека – в Чувашии.



Проведено более 13 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 36.6% (3293 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 320 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2001 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 197 тысяч человек, количество летальных исходов – 2970 (+51 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 104 тысяч (+1633 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 751 случай – Московская область, 326 случаев – Санкт-Петербург, 305 случаев – Нижегородская область, 249 случаев – Свердловская область, 228 случаев – Воронежская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе - 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7 млн человек, из них свыше 402 тысяч скончались, но более 3 млн человек сумели излечиться. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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