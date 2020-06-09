Ситуация с распространением коронавируса в России на 9 июня

По состоянию на сегодня, 9 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 485 253 (+1.8%). За сутки прирост составил 8595 человек. По сравнению с данными на 8 июня (+8985 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 6142 человека (+171 человек за сутки), 242 397 – выздоровело (+11 709 человек за сутки). 59 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 41 случай – в Санкт-Петербурге, 12 случаев - в Московской области, 5 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5390 человека – в Москве, 818 человек – Нижегородская область, 641 человек – в Московской области, 241 человек – в Красноярском крае, 222 человека – в Свердловской области, 186 человек – в Санкт-Петербурге, 182 человека – в Тульской области, 153 человека – в Рязанской области, 135 человек – в Смоленской области, 131 человек – во Владимирской области, 130 человек – Ярославская область, 126 человек – в Ростовской области, 121 человек – в Калужской области, 115 человек – в Ингушетии, 111 человек – в Белгородской области, 105 человек – в Ивановской области, 104 человека – в Кабардино-Балкарии, 100 человек – в Ленинградской области.



Проведено более 13.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 38.1% (3277 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 320 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1572 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 198 тысяч человек, количество летальных исходов – 3029 (+59 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 109 тысяч (+5390 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 739 случаев – Московская область, 318 случаев – Санкт-Петербург, 292 случая – Нижегородская область, 242 случая – Свердловская область, 220 случаев – Воронежская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Республике Калмыкия - 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7.121 млн человек, из них свыше 406 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф