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В России за сутки скончались от коронавирусной инфекции более 200 человек

10 июня в 17:01 Медицина 0 237 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 10 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 493 657 (+1.7%). За сутки прирост составил 8404 человека. По сравнению с данными на 9 июня (+8595 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 6358 человек (+216 человек за сутки), 252 783 – выздоровело (+10 386 человек за сутки). 56 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 49 случаев – в Санкт-Петербурге, 32 случая - в Московской области, по 5 случаев – в Нижегородской и Тверской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3796 человек – в Москве, 279 человек – Нижегородская область, 747 человек – в Московской области, 159 человек – в Красноярском крае, 147 человек – в Свердловской области, 420 человек – в Санкт-Петербурге, 164 человека – в Тульской области, 136 человек – в Рязанской области.

Проведено более 13.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 34.8% (2924 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 318 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1195 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 199 тысяч человек, количество летальных исходов – 3085 (+56 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 113 тысяч (+3796 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 735 случаев – Московская область, 313 случаев – Санкт-Петербург, 304 случая – Нижегородская область, 284 случая – Свердловская область, 242 случая – Воронежская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО - 2.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7.2 млн человек, из них свыше 411 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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