Количество случаев инфицирования COVID-19 в РФ превысило 500 тысяч

По состоянию на сегодня, 11 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 502 436 (+1.8%). За сутки прирост составил 8779 человек. По сравнению с данными на 10 июня (+8404 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 6532 человека (+174 человека за сутки), 261 150 – выздоровело (+8367 человек за сутки). 53 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 38 случаев – в Санкт-Петербурге, 22 случая - в Московской области, по 6 случаев – в Забайкальском и Красноярском краях, по 5 случаев – в Ростовской и Омской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2236 человек – в Москве, 768 человек – в Московской области, 343 человека – в Санкт-Петербурге, 270 человек – в Белгородской области, 244 человека – в Нижегородской области, 239 человек – в Новосибирской области, 174 человека – в Тульской области, 152 человека – в Ростовской области, 148 человек – в Свердловской области, 132 человека – в Челябинской области, 130 человек – в Омской области.



Проведено более 13.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 36.8% (3235 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 321 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1436 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 201 тысячи человек, количество летальных исходов – 3138 (+53 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 115 тысяч (+2236 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 724 случая – Московская область, по 303 случая – Санкт-Петербург и Нижегородская область, 312 случаев – Свердловская область, 240 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Крыму и Севастополе – по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7.3 млн человек, из них свыше 415 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия. Число инфицированных COVID-19 в США превысило 2 млн человек.



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