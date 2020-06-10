Коронавирус в России: оперативные данные на 12 июня

По состоянию на сегодня, 12 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 511 423 (+1.8%). За сутки прирост составил 8987 человек. По сравнению с данными на 11 июня (+8779 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 6715 человек (+183 человека за сутки), 269 370 – выздоровело (+8220 человек за сутки). 49 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 41 случай – в Санкт-Петербурге, 22 случая - в Московской области, 7 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2255 человек – в Москве, 768 человек – в Московской области, 412 человек – в Санкт-Петербурге, 361 человек – в Нижегородской области, 209 человек – в Тульской области, 171 человек – в Ингушетии, 169 человек – в Саратовской области, 164 человека – во Владимирской области, 162 человека – в Алтайском крае, 157 человек – в Белгородской области, 132 человека – в Рязанской области, 129 человек – в Ростовской области, 122 человека – в Свердловской области.



Проведено более 14.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 35.8% (3216 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 322 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1714 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 202 тысячи человек, количество летальных исходов – 3187 (+49 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 118 тысяч (+2255 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 730 случаев – Московская область, 274 случая – Санкт-Петербург, 227 случаев – Воронежская область, 221 случай - Нижегородская область, 320 случаев – Свердловская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Севастополе – по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7.5 млн человек, из них свыше 421 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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