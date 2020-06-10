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Ситуация с распространением коронавируса в России на 15 июня

Сегодня в 12:07 Медицина 0 90 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 15 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 537 210 (+1.6%). За сутки прирост составил 8246 человек. По сравнению с данными на 14 июня (+8835 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 7091 человек (+143 человека за сутки), 284 539 – выздоровело (+4489 человек за сутки). 53 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 38 случаев – в Санкт-Петербурге, 12 случаев - в Московской области, 5 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1549 человек – в Москве, 849 человек – в Московской области, 146 человек – в Тульской области, 130 человек – в Ханты-Мансийском АО, 91 человек – в Свердловской области.

Проведено более 15.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 34.3% (2832 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 316 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1359 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 207 тысячи человек, количество летальных исходов – 3334 (+53 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 123 тысяч (+1549 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 689 случаев – Московская область, 252 случая – Санкт-Петербург, 220 случаев – Воронежская область, 209 случаев - Нижегородская область, 233 случая – Свердловская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе – 2. Более того, ни одного случая заражения COVID-19 не выявлено за сутки в Еврейской АО и Чукотском АО.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7.9 млн человек, из них свыше 433 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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