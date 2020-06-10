Идти по возрастающей: РФ продолжит наращивать объемы тестирования на коронавирус

В рамках президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах в дальнейшем наращивать еженедельный объем тестирования на COVID-19. Наращивать объемы России будет и дальше, несмотря на спад заболеваемости по стране.



«Мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей. В среднем за сутки мы проводим около 300 тыс. тестирований, всего уже сделано более 15 млн исследований в стране», — передают слова главы правительства «РИА Новости».



Михаил Мишустин подчеркнул необходимость соблюдения всех рекомендаций и мер профилактики коронавирусной инфекции даже в период постепенного снятия режима ограничений в ряде регионов.



Тем временем, в Роспотребнадзоре сегодня, 15 июня, заявили, что с начала вспышки коронавируса в РФ проведено более 15.1 млн тестов.