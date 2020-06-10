Коронавирус в России: оперативные данные на 16 июня

По состоянию на сегодня, 16 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 545 458 (+1.5%). За сутки прирост составил 8248 человек. По сравнению с данными на 15 июня (+8246 случаев) скорость распространения заболевания в стране не изменилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 7284 человека (+193 человека за сутки), 294 306 – выздоровело (+9767 человек за сутки). 52 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 54 случаев – в Санкт-Петербурге, 12 случаев - в Московской области, 10 случаев – в Пермском крае, 9 случаев – в Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2874 человека – в Москве, 918 человек – в Московской области, 234 человека – в Свердловской области, 232 человека – в Санкт-Петербурге, 225 человек – в Рязанской области, 209 человек – в Мордовии, 208 человек – в Тульской области, 193 человека – в Нижегородской области, 180 человек – в Ростовской области, 177 человек – в Алтайском крае, 166 человек – в Ханты-Мансийском АО, 158 человек – в Белгородской области, 157 человек – в Ярославской области, 140 человек – в Пензенской области.



Проведено более 15.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Среди новых инфицированных 35.8% (2950 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 312 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1416 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 207 тысячи человек, количество летальных исходов – 3386 (+52 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 126 тысяч (+2874 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 694 случая – Московская область, 319 случаев – Иркутская область, 234 случая – Санкт-Петербург, 231 случай – Свердловская область, 220 случаев – Ханты-мансийский АО.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8 млн человек, из них свыше 436 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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