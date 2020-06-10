Количество инфицированных коронавирусом за сутки в РФ опустилось ниже 8 тысяч

По состоянию на сегодня, 17 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 553 301 (+1.4%). За сутки прирост составил 7843 человека. Это минимальный суточный показатель впервые в конца апреля. По сравнению с данными на 16 июня (+8248 случаев) скорость распространения заболевания в стране существенно снизилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 7478 человек (+194 человека за сутки), 304 342 – выздоровело (+10 036 человек за сутки). 48 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 38 случаев – в Санкт-Петербурге, 26 случаев - в Московской области, 7 случаев – в Дагестане, по 5 случаев – в Орловской области и Красноярском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2271 человек – в Москве, 979 человек – в Московской области, 716 человек – в Санкт-Петербурге, 338 человек – в Нижегородской области, 281 человек – в Воронежской области, 237 человек – в Тульской области, 220 человек – в Ханты-Мансийском АО, 188 человек – в Свердловской области, 171 человек – в Иркутской области, 165 человек – в Ивановской области, 161 человек – в Ростовской области.



Проведено более 15.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 31.8% (2494 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 308 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1065 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 209 тысячи человек, количество летальных исходов – 3434 (+48 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 128 тысяч (+2271 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 680 случаев – Московская область, 238 случаев – Нижегородская область, 228 случаев – Санкт-Петербург, 227 случаев – Свердловская область, 237 случаев – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8.16 млн человек, из них свыше 441 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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