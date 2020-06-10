Коронавирус в России: оперативные данные на 22 июня

По состоянию на сегодня, 22 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 592 280 (+1.3%). За сутки прирост составил 7600 человек. По сравнению с данными на 21 июня (+7728 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 8206 человек (+95 человек за сутки), 344 416 – выздоровело (+4705 человек за сутки). 20 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 29 случаев – в Санкт-Петербурге, 6 случаев – в Камчатском крае, по 3 случая – в Дагестане, Приморском крае и Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1114 человек – в Москве, 1238 человек – в Московской области, 184 человека – в Санкт-Петербурге, 150 человек – в Красноярском крае, 134 человека – в Ханты-Мансийском АО, 107 человек – в Калужской области.



Проведено более 17.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.5% (2473 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 312 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1068 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 215 тысяч человек, количество летальных исходов – 3617 (+20 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 137 тысяч (+1114 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 506 случаев – Московская область, 217 случаев – Санкт-Петербург, 295 случаев – Ханты-Мансийский АО, 219 случаев – Нижегородская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе – 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8.9 млн человек, из них свыше 467 тысяч скончались. Пятерка стран-«лидеров» по числу выявленных случаев COVID-19 не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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