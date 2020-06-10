Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 за сутки значительно превысило число заболевших

По состоянию на сегодня, 23 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 599 705 (+1.3%). За сутки прирост составил 7425 человек. По сравнению с данными на 22 июня (+7600 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 8359 человек (+153 человека за сутки), 356 429 – выздоровело (+12 013 человек за сутки). 35 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 26 случаев – в Москве, 15 случаев – в Московской области, 8 случаев – в Челябинской области, 7 случаев – в Красноярском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2578 человек – в Москве, 1162 человека – в Московской области, 462 человека – в Воронежской области, 426 человек – в Нижегородской области, 406 человек – в Свердловской области, 306 человек – в Кабардино-Балкарии, 302 человека – в Красноярском крае, 294 человека – в Ульяновской области, 258 человек – в Липецкой области, по 221 человеку – в Санкт-Петербурге и Тульской области, 217 человек – в Ярославской области, 204 человека – в Архангельской области.



Проведено более 17.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.7% (2427 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 309 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1081 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 216 тысяч человек, количество летальных исходов – 3643 (+26 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 139 тысяч (+2578 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 504 случая – Московская область, 258 случаев – Челябинская область, 220 случаев – Санкт-Петербург, 319 случаев – Ханты-Мансийский АО, 216 случаев – Нижегородская область. В Ненецком АО за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 9 млн человек, из них свыше 472 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавируса не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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