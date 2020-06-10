Суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ уверенно приближается к 7 тысячам

По состоянию на сегодня, 24 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 606 881 (+1.2%). За сутки прирост составил 7176 человек. По сравнению с данными на 23 июня (+7425 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 8513 человек (+154 человека за сутки), 368 822 – выздоровело (+12 393 человека за сутки). 38 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Москве, 24 случая – в Московской области, по 6 случаев - в Красноярском и Пермском краях, 5 случаев – в Орловской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2020 человек – в Москве, 1390 человек – в Московской области, 643 человека – в Санкт-Петербурге, 468 человек – в Дагестане, 407 человек – в Воронежской области, 617 человек – в Нижегородской области, 328 человек – в Челябинской области, 278 человек – в Свердловской области.



Проведено более 17.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 31.6% (2272 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 309 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (811 случаев). Такого низкого числа случаев в столице РФ не фиксировалось с 8 апреля. Общее количество заразившихся в столице – свыше 216 тысяч человек, количество летальных исходов – 3657 (+14 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 141 тысяч (+2020 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 507 случаев – Московская область, 323 случая – Ханты-Мансийский АО, 218 случаев – Санкт-Петербург, 207 случаев – Нижегородская область, 198 случаев – Воронежская область. В Ненецком АО за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе и Чукотском АО – 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 9.2 млн человек, из них свыше 477 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф