Динамика распространения коронавируса в России на 25 июня

По состоянию на сегодня, 25 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 613 994 (+1.2%). За сутки прирост составил 7113 человек. По сравнению с данными на 24 июня (+7176 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 8605 человек (+92 человека за сутки), 375 164 – выздоровело (+6342 человека за сутки). 19 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Москве, 10 случаев – в Московской области, 5 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1414 человек – в Московской области, 926 человек – в Москве, 589 человек – в Санкт-Петербурге, 246 человек – в Свердловской области, 157 человек – в Челябинской области, 145 человек – в Мурманской области, 127 человек – в Ростовской области, 119 человек – в Тыве, 117 человек – в Архангельской области.



Проведено более 18.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.0% (2278 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 307 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (885 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 218 тысяч человек, количество летальных исходов – 3669 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 142 тысяч (+926 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 467 случаев – Московская область, 319 случаев – Ханты-Мансийский АО, 221 случай – Санкт-Петербург, 217 случаев – Нижегородская область, 209 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 4. В Ненецком АО, Севастополе и Чукотском АО за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 9.4 млн человек, из них свыше 482 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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