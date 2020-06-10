Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ опустился ниже 7 тысяч

По состоянию на сегодня, 26 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 620 794 (+1.1%). За сутки прирост составил 6800 человек. По сравнению с данными на 25 июня (+7113 случаев) скорость распространения заболевания в стране значительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 8781 человек (+176 человек за сутки), 384 152 – выздоровело (+8988 человек за сутки). 47 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 25 случаев – в Москве, 18 случаев – в Челябинской области, 14 случаев – в Московской области, 8 случаев – в Красноярском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1997 человек – в Москве, 1489 человек – в Московской области, 395 человек – в Санкт-Петербурге, 378 человек – в Нижегородской области, 304 человека – в Ростовской области, 290 человек – в Свердловской области.



Проведено более 18.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 28.5% (1941 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 303 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (813 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 218 тысяч человек, количество летальных исходов – 3694 (+25 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 144 тысяч (+1997 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 390 случаев – Московская область, 295 случаев – Ханты-Мансийский АО, 223 случая – Санкт-Петербург, по 210 случаев – Нижегородская и Иркутская области. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в ВНенецком АО и Чукотском АО – по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 9.5 млн человек, из них свыше 488 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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