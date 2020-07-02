Ситуация с распространением коронавируса в России на 2 июля

По состоянию на сегодня, 2 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 661 165 (+1.0%). За сутки прирост составил 6760 человек. По сравнению с данными на 1 июля (+6556 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 9683 человека (+147 человек за сутки), 428 978 – выздоровело (+6047 человек за сутки). 45 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 39 случаев – в Москве, 10 случаев – в Московской области, 7 случаев – в Нижегородской области, 6 случаев – в Свердловской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1055 человек – в Москве, 849 человек – в Санкт-Петербурге, 750 человек – в Московской области, 389 человек – в Красноярском крае, 220 человек – в Нижегородской области, 152 человека – в Тульской области, 123 человека – в Свердловской области, 110 человек – в Камчатском крае, по 106 человек – в Тыве и Карачаево-Черкессии.



Проведено более 20.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.1% (2167 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 286 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (662 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 223 тысяч человек, количество летальных исходов – 3870 (+39 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 153 тысяч (+1055 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 317 случаев – Московская область, 258 случаев – Санкт-Петербург, 266 случаев – Ханты-Мансийский АО, 234 случая – Нижегородская область, 243 случая – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе – 1. В Чукотском АО и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10.6 млн человек, из них свыше 515 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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