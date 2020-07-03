Коронавирус в России: оперативные данные на 3 июля

По состоянию на сегодня, 3 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 667 883 (+1.0%). За сутки прирост составил 6760 человек. По сравнению с данными на 2 июля (+6760 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 9859 человек (+176 человек за сутки), 437 893 – выздоровело (+8915 человек за сутки). 45 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 34 случая – в Москве, 9 случаев – в Красноярском крае, по 7 случаев – в Московской и Свердловской областях, 5 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1591 человек – в Москве, 491 человек – в Санкт-Петербурге, 596 человек – в Московской области, 322 человека – в Воронежской области, 271 человек – в Ростовской области, 251 человек – в Нижегородской области, 199 человек – в Свердловской области, 191 человек – в Красноярском крае, 185 человек – в Ханты-Мансийском АО, 176 человек – в Иркутской области, 163 человека – в Якутии, 154 человека – в Псковской области, по 138 человек – в Архангельской, Самарской и Новосибирской областях.



Проведено более 20.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.5% (2182 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 284 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (659 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 223 тысяч человек, количество летальных исходов – 3904 (+34 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 154 тысяч (+1591 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 298 случаев – Московская область, 263 случая – Санкт-Петербург, 271 случай – Ханты-Мансийский АО, 229 случаев – Нижегородская область, 249 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1. В Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10.8 млн человек, из них свыше 520 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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