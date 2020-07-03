Глава Минздрава спрогнозировал, когда жители РФ смогут вернуться к полноценной жизни

Глава Минздрава Михаил Мурашко полагает, что россияне смогут вернуться к полноценной жизни после пандемии коронавирусной инфекции не раньше февраля.



«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — заявил министр журналистам «Интерфакса».



Между тем, вторая волна коронавируса вряд ли будет сравнима по масштабам с первой, полагает г-н Мурашко. По его словам, россияне приобрели определенный иммунитет, была создана система лечения и профилактики. Впрочем, подъем заболеваемости может быть спровоцирован нарушением «правил поведения».



Глава ведомства также спрогнозировал, что с начала года смертность в стране может вырасти в 1.5–2% из-за коронавируса. Речь, по его словам, идет как о смертности от самой коронавирусной инфекции, так и от «заболеваний, на которые повлиял COVID-19».