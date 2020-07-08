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Коронавирус все еще «гуляет» по РФ

6 июля в 13:47 Медицина 0 2844 Карина Мелова
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По сведениям оперативного штаба на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране зафиксировано 6 611 новых случаев и 135 летальных исходов, причиной которых послужил COVID-19. При этом за весь период распространения вируса итоговое число заразившихся составило 687 862, умерших – 10 296.

Позитивные данные говорят о выздоровлении 3 579 человек. При этом общий показатель лечащихся увеличился до 223 237, то есть на 2897 активных случаев. Суммарная статистика за все время развития коронавируса в России гласит, что в результате лечения выздоровели 454 329 пациентов.

Согласно информации, предоставленной сайтом стопкоронавирус.рф, наиболее тяжелая ситуация за минувшие сутки сложилась в Москве, где обнаружено 685 инфицированных, в Московской области (прирост составил 292 случая), Ханты-Мансийском автономном округе (289 заболевших) и Санкт-Петербурге (280 случаев). Далее следуют Свердловская (270) и Иркутская (239) области, Нижегородская область (212), Ямало-Ненецкий АО (197) и Воронежская область (146).
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