Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отрицает возможность пандемии бубонной чумы в Российской Федерации, допуская при этом реальность отдельных случаев инфицирования.



Господин Малеев советует не сравнивать данное заболевание с коронавирусом, поскольку для защиты от бубонной чумы разработана эффективная вакцина, которой пользуются работники противочумной службы и все желающие рядовые граждане. Помимо этого, медики знают о средствах борьбы с этим заболеванием (ист.: «РИА Новости»). Соответствующие ведомства (например, противочумные станции и институт) отлавливают грызунов и изучают вопрос присутствия у них патогенных микроорганизмов.



По данным издания «Газета.ру», на западе Монголии 1 июля было выявлено несколько случаев инфицирования бубонной чумой, причиной чего стало употребление в пищу мяса сурков, являющихся переносчиками болезни. 5 июля аналогичный диагноз был выставлен скотоводу, обратившемуся в медучреждение г. Баян-Нур в северной части Китая.



2 июля диппредставительство РФ в Улан-Баторе призвало россиян не паниковать, поскольку монгольское правительство делает все возможное для предотвращения распространения инфекции.