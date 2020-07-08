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Оперативно о COVID-19 в РФ

7 июля в 13:22 Медицина 0 320 Карина Мелова
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Согласно оперативной информации, предоставленной на веб-портале стопкоронавирус.рф федеральным оперативным штабом, состоянием на вторник, 7 июля, вирус нового типа COVID-19, был выявлен в РФ еще у 6368 человек. Суммарное количество диагностированных случаев увеличилось до цифры 694 230. За весь период распространения коронавируса на территории России зафиксировано 10 494 летальных исхода, из них 198 – за минувшие сутки.

Сведения, полученные на основе интерактивной карты динамики развития COVID-19, разработанной Центром системных исследований на базе Университета Джонса Хопкинса, гласят об обнаружении 11 622 741 случая инфицирования в мире. За последние сутки заболели 203 103 жителя планеты.

Российская Федерация находится на четвертой позиции в рейтинге антирекордов, следуя за Соединенными Штатами (2,9 миллиона случаев), Бразилией (1,6 миллиона случаев) и Индией (более 719 тысяч случаев).
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