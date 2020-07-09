COVID-19 в РФ: уже больше 700 тысяч

В РФ уже 13 суток количество инфицируемых COVID-19 за день остается в пределах семи тысяч. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба, согласно которой прирост заболеваемости за день равен 6562 случаям, при этом у 27,6 % из них не наблюдались признаки заболевания. Всего с момента выявления инфекции в России число случаев достигло показателя 700 792.



На сегодняшний день суммарное количество выздоровевших составляет 472 511 (за последние сутки 8631). Продолжают лечение 217 614 пациентов.



Общее число летальных исходов в стране достигло порога в 10 667, за прошлые сутки от коронавируса умерли 173 инфицированных.



Наиболее печальную статистику по COVID-19 демонстрирует столица (226 795 случаев, 4027 умерших) и Подмосковье (59 716 случаев, 970 летальных исходов). Далее в негативном рейтинге расположены Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Ханты-Мансийский АО и Ростовская область.