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COVID-19 в РФ: уже больше 700 тысяч

8 июля в 14:37 Медицина 0 398 Карина Мелова
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В РФ уже 13 суток количество инфицируемых COVID-19 за день остается в пределах семи тысяч. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба, согласно которой прирост заболеваемости за день равен 6562 случаям, при этом у 27,6 % из них не наблюдались признаки заболевания. Всего с момента выявления инфекции в России число случаев достигло показателя 700 792.

На сегодняшний день суммарное количество выздоровевших составляет 472 511 (за последние сутки 8631). Продолжают лечение 217 614 пациентов.

Общее число летальных исходов в стране достигло порога в 10 667, за прошлые сутки от коронавируса умерли 173 инфицированных.

Наиболее печальную статистику по COVID-19 демонстрирует столица (226 795 случаев, 4027 умерших) и Подмосковье (59 716 случаев, 970 летальных исходов). Далее в негативном рейтинге расположены Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Ханты-Мансийский АО и Ростовская область.
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