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Официально признано новое средство для лечения SARS-CoV-2

Сегодня в 12:14 Медицина 0 130 Карина Мелова
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В перечне Государственного реестра медикаментов появилось новое лекарственное средство для борьбы с SARS-CoV-2, утвержденное Министерством здравоохранения. Предположительно данный препарат, известный как «Коронавир», станет доступным для применения уже в июле этого года (ист.: «Ведомости»).

Основное действующее вещество – фавипиравир, который числится в составе иных лекарств (а именно «арепливира» и «авифавира»), разрешенных Минздравом для лечения коронавируса.

Производителем лекарства является компания «Р-фарм», представители которой утверждают, что средство эффективно в терапии пациентов с легкой и средней степенью течения болезни. В пресс-центре фармацевтической компании также добавили, что по завершении прохождения регистрации медикамент начнет поступать в регионы, в том числе в стационарные отделения столицы, Петербурга и прочих населенных пунктов.
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