В РФ от коронавируса сумели излечиться более полумиллиона человек

По состоянию на сегодня, 13 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 733 699 (+0.9%). За сутки прирост составил 6537 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 11 439 человек (+104 человека за сутки), 504 021 – выздоровело (+2960 человек за сутки). 25 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 23 случая – в Санкт-Петербурге, 7 случаев – в Московской области, по 6 случаев – в Нижегородской и Свердловской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 394 человека – в Москве, 332 человека – в Московской области, 187 человек – в Ханты-Мансийском АО, 152 человека – в Санкт-Петербурге, 119 человек – в Красноярском крае, 101 человек – в Челябинской области.



Проведено более 23.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.6% (1674 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 275 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (672 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 230 тысяч человек, количество летальных исходов – 4168 (+25 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 165 тысяч (+394 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 291 случай – Санкт-Петербург, 270 случаев – Ханты-Мансийский АО. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 12.8 млн человек, из них свыше 568 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



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