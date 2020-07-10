Суточное количество излечившихся от коронавируса в РФ превысило количество инфицированных

По состоянию на сегодня, 14 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 739 947 (+0.9%). За сутки прирост составил 6248 человек. По сравнению с данными на 13 июля (+6537 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 11 614 человек (+175 человек за сутки), 512 825 – выздоровело (+8804 человека за сутки). 37 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 31 случай – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Свердловской области, 8 случаев – в Тыве, по 6 случаев – в Нижегородской и Московской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1012 человек – в Москве, 378 человек – в Московской области, 368 человек – в Нижегородской области, 359 человек – в Свердловской области, 316 человек – в Красноярском крае, 233 человека – в Кабардино-Балкарии, 231 человек – в Ханты-Мансийском АО, 223 человека – в Ямало-Ненецком АО, 211 человек – в Калужской области, по 194 человека – в Санкт-Петербурге и Ростовской области.



Проведено более 23.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.5% (1531 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 273 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (613 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 230 тысяч человек, количество летальных исходов – 4205 (+37 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 165 тысяч (+1012 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 281 случай – Санкт-Петербург, 268 случаев – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Севастополе – по 1. В Чукотском АО и Калмыкии за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 13 млн человек, из них свыше 573 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф