Суточное число выписанных по выздоровлению от COVID-19 из больниц превысило 10 тысяч

По состоянию на сегодня, 15 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 746 369 (+0.9%). За сутки прирост составил 6422 человека. По сравнению с данными на 14 июля (+6248 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 11 770 человек (+156 человек за сутки), 523 249 – выздоровело (+10 424 человека за сутки). 29 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 19 случаев – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Иркутской области, по 7 случаев - в Тамбовской, Нижегородской и Московской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1844 человека – в Москве, 551 человек – в Иркутской области, 387 человек – в Ивановской области, 356 человек – в Московской области, 380 человек – в Нижегородской области, 291 человек – в Свердловской области, 280 человек – в Красноярском крае, 251 человек – в Ханты-Мансийском АО, 259 человек – в Ямало-Ненецком АО, 227 человек – в Оренбургской области, 200 человек – в Ульяновской области.



Проведено более 23.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.6% (1708 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 270 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (628 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 231 тысячи человек, количество летальных исходов – 4234 (+29 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 167 тысяч (+1012 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 264 случая – Санкт-Петербург, 263 случая – Свердловская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 13.29 млн человек, из них свыше 577 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф