Динамика распространения коронавируса в России: данные на 16 июля

По состоянию на сегодня, 16 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 752 797 (+0.9%). За сутки прирост составил 6428 человек. По сравнению с данными на 15 июля (+6422 случая) скорость распространения заболевания в стране практически не изменилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 11 937 человек (+167 человек за сутки), 531 692 – выздоровело (+8443 человека за сутки). 24 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 22 случая – в Санкт-Петербурге, 16 случаев – в Красноярском крае, 11 случаев – в Московской области, по 6 случаев - Нижегородской области и Камчатском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1145 человек – в Москве, 359 человек – в Московской области, 347 человек – в Иркутской области, 323 человека – в Свердловской области, 303 человека – в Красноярском крае, 301 человек – в Ханты-Мансийском АО, 298 человек – в Нижегородской области, 239 человек – в Архангельской области, 222 человека – в Новосибирской области.



Проведено более 24 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.1% (1549 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 273 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (531 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 232 тысяч человек, количество летальных исходов – 4258 (+24 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 169 тысяч (+1145 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 349 случаев – Свердловская область, 256 случаев – Санкт-Петербург. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Чукотском АО – по 1. В Чукотском АО и Калмыкии за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 13.55 млн человек, из них свыше 584 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



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