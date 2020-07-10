Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в РФ превысило 12 тысяч

По состоянию на сегодня, 17 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 759 203 (+0.9%). За сутки прирост составил 6406 человек. По сравнению с данными на 16 июля (+6428 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 12 123 человека (+186 человек за сутки), 539 373 – выздоровело (+7681 человек за сутки). 30 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, по 13 случаев – в Санкт-Петербурге и Архангельской области, 10 случаев – в Московской области, 9 случаев – в Свердловской области, по 7 случаев – в Нижегородской области и Камчатском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 682 человека – в Москве, 349 человек – в Московской области, 336 человек – в Свердловской области, 373 человека – в Красноярском крае, 333 человека – в Ханты-Мансийском АО, 287 человек – в Иркутской области, 212 человек – в Нижегородской области, 254 человека – в Архангельской области, 273 человека – в Ямало-Ненецком АО.



Проведено более 24.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.0% (1663 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 271 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (575 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 232 тысяч человек, количество летальных исходов – 4271 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 169 тысяч (+682 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 301 случай – Свердловская область, 249 случаев – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 1. В Чукотском АО и Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 13.7 млн человек, из них свыше 589 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф