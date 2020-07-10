Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составил менее 6 тысяч

По состоянию на сегодня, 20 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 777 486 (+0.8%). За сутки прирост составил 5940 человек. По сравнению с данными на 19 июля (+6109 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 12 427 человек (+85 человек за сутки), 553 602 – выздоровело (+3258 человек за сутки). 26 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Москве, по 4 случая – в Тульской и Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 379 человек – в Москве, 306 человек – в Свердловской области, 222 человека – в Ямало-Ненецком АО, 218 человек – в Московской области, 158 человек – в Красноярском крае, 170 человек – в Ханты-Мансийском АО, 112 человек – в Санкт-Петербурге, 103 человека – в Алтайском крае.



Проведено более 25.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.2% (1556 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 272 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (578 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 233 тысяч человек, количество летальных исходов – 4314 (+15 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 170 тысяч (+379 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 234 случая – Свердловская область, 236 случаев – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 1. В Чукотском АО и Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 14.5 млн человек, из них свыше 605 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.



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