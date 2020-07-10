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Пресс-секретарь президента рассказал, когда в РФ начнется массовая вакцинация от COVID-19
20 июля в 16:48 Медицина 0 252 Иван Тихонов
Сегодня, 20 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление относительно вопроса массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, о массовой вакцинации говорить еще рано. Он подчеркнул, что ни одна из разработанных вакцин не завершила полного этапа апробации. Для массового производства вакцины необходимо дождаться завершения и официального утверждения вакцины, а также выполнения всех юридических процедур.
«Она действительно существует, в России на выходе несколько вакцин, об этом уже наши медицинские власти сообщали. Несколько вакцин находится на различных стадиях апробирования», — цитируют слова представителя Кремля «Известия».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в первую очередь вакцину получат те, кто больше всего в ней нуждается, а именно люди из группы риска.
На вопрос о том, испытал ли Владимир Путин вакцину на себе, его представитель дал отрицательный ответ.
«Она еще не сертифицирована, все-таки главе государства несертифицированную вакцину нехорошо употреблять. Безусловно, есть добровольцы, которые испытывают», — заявил г-н Песков.
Он также добавил, что ему неизвестно об испытаниях вакцины работниками администрации. При этом он подтвердил информацию о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испробовал новую вакцину на себе.
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