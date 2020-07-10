Главная > Медицина

Пресс-секретарь президента рассказал, когда в РФ начнется массовая вакцинация от COVID-19

20 июля в 16:48 Медицина 0 252 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 20 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление относительно вопроса массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, о массовой вакцинации говорить еще рано. Он подчеркнул, что ни одна из разработанных вакцин не завершила полного этапа апробации. Для массового производства вакцины необходимо дождаться завершения и официального утверждения вакцины, а также выполнения всех юридических процедур.

«Она действительно существует, в России на выходе несколько вакцин, об этом уже наши медицинские власти сообщали. Несколько вакцин находится на различных стадиях апробирования», — цитируют слова представителя Кремля «Известия».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в первую очередь вакцину получат те, кто больше всего в ней нуждается, а именно люди из группы риска.

На вопрос о том, испытал ли Владимир Путин вакцину на себе, его представитель дал отрицательный ответ.

«Она еще не сертифицирована, все-таки главе государства несертифицированную вакцину нехорошо употреблять. Безусловно, есть добровольцы, которые испытывают», — заявил г-н Песков.

Он также добавил, что ему неизвестно об испытаниях вакцины работниками администрации. При этом он подтвердил информацию о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испробовал новую вакцину на себе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Госдума рассмотрит инициативу, запрещающую изымать домашних животных за долги

20 июля в 17:42 Право

«Бессмертному полку» - быть, но в следующем году

20 июля в 15:59 Общество

Курс доллара вплотную приблизился к отметке 72 рубля

20 июля в 15:50 Финансовые рынки

Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составил менее 6 тысяч

20 июля в 13:00 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Суточное число выписанных по выздоровлению от COVID-19 из больниц превысило 10 тысяч Суточное количество излечившихся от коронавируса в РФ превысило количество инфицированных Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в РФ превысило 12 тысяч Госдуме рекомендовали поддержать инициативу о регулировании удаленной работы Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий страховщиков раскрывать комиссии посредников клиентам

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru