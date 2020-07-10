Ситуация с распространением коронавируса в России на 22 июля

По состоянию на сегодня, 22 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 789 190 (+0.7%). За сутки прирост составил 5862 человека. По сравнению с данными на 21 июля (+5842 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 12 745 человек (+165 человек за сутки), 572 053 – выздоровело (+9669 человек за сутки). 28 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 19 случаев – в Москве, 14 случаев – в Красноярском крае, 9 случаев – в Иркутской области, 6 случаев – в Ханты-Мансийском АО, по 5 случаев – в Московской, Тульской, Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1168 человек – в Москве, 505 человек – в Ханты-Мансийском АО, 414 человек – в Красноярском крае, 425 человек – в Свердловской области, 342 человека – в Ямало-Ненецком АО, 394 человека – в Архангельской области, 243 человека – в Московской области, 298 человек – в Алтайском крае.



Проведено более 25.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.9% (1516 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 267 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (638 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 235 тысяч человек, количество летальных исходов – 4350 (+19 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 172 тысячи (+1168 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 234 случая – Свердловская область, 221 случай – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе – 1. В Чукотском АО и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 14.9 млн человек, из них свыше 616 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.



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