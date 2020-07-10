Премьер указал на отсутствие предпосылок для второй волны COVID-19 в России

Сегодня, 23 июля, в рамках интервью телеканалу «Россия-24» премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что специалисты и ученые не наблюдают предпосылок для второй волны коронавирусной инфекции в России.



«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал глава кабмина.



Помимо этого, в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава правительства сообщил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, количество инфицированных продолжает сокращаться.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вторая волна COVID-19 такого же масштаба, как и первая, маловероятна. А в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагают, что пандемия не завершится до Нового года, но спрогнозировать вторую волну на данный момент сложно, пишет ТАСС.