Коронавирус в России: данные на 23 июля

По состоянию на сегодня, 23 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 795 038 (+0.7%). За сутки прирост составил 5848 человек. По сравнению с данными на 22 июля (+5862 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 12 892 человека (+147 человек за сутки), 580 330 – выздоровело (+8277 человек за сутки). 19 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Москве, 12 случаев – в Иркутской области, 10 случаев – в Пермском крае, по 9 случаев – в Красноярском крае и Амурской области, по 5 случаев – в Ростовской и Новосибирской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 453 человека – в Москве, 312 человек – в Ханты-Мансийском АО, 394 человека – в Красноярском крае, 444 человека – в Свердловской области, 334 человека – в Алтайском крае.



Проведено более 26 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.7% (1620 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 267 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (608 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 235 тысяч человек, количество летальных исходов – 4364 (+14 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 173 тысяч (+453 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 249 случаев – Свердловская область, 202 случая – Нижегородская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 1. В Севастополе и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 15.2 млн человек, из них свыше 622 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.



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