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Кратко о ситуации с коронавирусом в РФ за последние сутки

27 июля в 12:46 Медицина 0 298 Карина Мелова
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В соответствии с данными, поступившими в понедельник от оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в течение последних суток в РФ зарегистрировано 5635 новых случаев инфицирования, 24,9 % из которых протекают бессимптомно.

Кроме того, установлено, что за сутки в стране полностью вылечились 3079 пациентов с коронавирусом, 85 человек умерли. При этом 263 759 инфицированных продолжают находиться под пристальным мониторингом медиков из-за подозрения на наличие у них COVID-19. За прошлые сутки в России всего было выполнено 239 000 тестов на опасный вирус

Начиная с 27 июля, руководствуясь полученным от Минздрава соответствующим разрешением, научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) будет на добровольцах в клинических условиях в Российской Федерации тестировать первую разработанную в стране вакцину от COVID-19. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, подтвердил надежность и безвредность данной вакцины.
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