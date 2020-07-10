Динамика распространения коронавируса в России: оперативные данные на 28 июля

По состоянию на сегодня, 28 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 823 515 (+0.7%). За сутки прирост составил 5395 человек. По сравнению с данными на 27 июля (+5635 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 13 504 человека (+150 человек за сутки), 612 217 – выздоровело (+8888 человек за сутки). 23 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Архангельской области, 10 случаев – в Москве, 10 случаев – в Иркутской области, по 6 случаев – в Красноярском крае, Нижегородской и Ульяновской областях, по 5 случаев – в Ростовской и Новосибирской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 827 человек – в Москве, 509 человек – в Свердловской области, 450 человек – в Иркутской области, 415 человек – ЯМАО, 342 человека – в Нижегородской области, 304 человека – в Ханты-Мансийском АО, 395 человек – в Красноярском крае.



Проведено более 27.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 30.0% (1620 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 261 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (674 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 237 тысяч человек, количество летальных исходов – 4421 (+10 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 175 тысяч (+827 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 209 случаев – Свердловская область, 187 случаев –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 1. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 16.4 млн человек, из них свыше 649 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.



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