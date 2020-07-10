Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ демонстрирует обнадеживающую стабильность

По состоянию на сегодня, 29 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 828 990 (+0.7%). За сутки прирост составил 5475 человек. По сравнению с данными на 28 июля (+5395 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 13 673 человека (+169 человек за сутки), 620 333 – выздоровело (+8116 человек за сутки). 23 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 13 случаев – в Москве, 9 случаев – Пермский край, 8 случаев – Свердловская область, по 7 случаев – в Красноярском крае, Новосибирской области и Республике Карелия. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 625 человек – в Москве, 624 человека – в Свердловской области, 536 человек – в Нижегородской области, 459 человек – в ЯНАО, 311 человек – в Ханты-Мансийском АО, 261 человек – в Московской области, 221 человек – в Республике Коми, 220 человек – в Мурманской области, 212 человек – в Новосибирской области.



Проведено более 27.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.8% (1465 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 260 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (671 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 239 тысяч человек, количество летальных исходов – 4434 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 176 тысяч (+625 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 223 случая – Свердловская область, 173 случая –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Севастополе – по 3. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 16.6 млн человек, из них свыше 659 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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