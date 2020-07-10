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Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 в России за сутки превысило 9 тысяч

Сегодня в 11:55 Медицина 0 163 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 30 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 834 499 (+0.7%). За сутки прирост составил 5509 человек. По сравнению с данными на 29 июля (+5475 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 13 802 человека (+129 человек за сутки), 629 655 – выздоровело (+9322 человека за сутки). 22 летальных исхода было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Москве, 13 случаев – Свердловская область, 7 случаев – в Красноярском крае, 5 случаев – в Новосибирской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1471 человек – в Москве, 740 человек – в Свердловской области, 511 человек – в Нижегородской области, 509 человек – в Ямало-Ненецком АО, 454 человека – в Ханты-Мансийском АО, 317 человек – в Московской области, 246 человек – в Мурманской области, 226 человек – в Алтайском крае, 219 человек – в Иркутской области, 208 человек – в Воронежской области, 203 человека – в Новосибирской области.

Проведено более 27.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.7% (1361 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 261 тысячи человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (678 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 240 тысяч человек, количество летальных исходов – 4446 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 178 тысяч (+1471 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 215 случаев – Свердловская область, 172 случая –Ханты-Мансийский АО. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 16.9 млн человек, из них свыше 666 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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