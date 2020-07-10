С начала пандемии в РФ проведено более 28 млн лабораторных тестов на коронавирус

По состоянию на сегодня, 31 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 839 981 (+0.7%). За сутки прирост составил 5482 человека. По сравнению с данными на 30 июля (+5509 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 13 963 человека (+161 человек за сутки), 638 410 – выздоровело (+8755 человек за сутки). 20 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 16 случаев – в Пермском крае, 14 случаев – в Москве, 13 случаев – в Архангельской области, по 7 случаев – в Новосибирской области и Республике Коми, по 6 случаев – в Красноярском крае, Ростовской и Свердловской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1260 человек – в Москве, 606 человек – в Свердловской области, 401 человек – в Нижегородской области, 393 человека – в Архангельской области, 392 человека – в Ямало-Ненецком АО, 338 человек – в Ханты-Мансийском АО, 288 человек – в Московской области, 259 человек – в Мурманской области, 251 человек – в Челябинской области, 230 человек – в Тюменской области, 229 человек – в Иркутской области, 217 человек – в Новосибирской области.



Проведено более 28.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.5% (1396 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 257 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (695 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 241 тысячи человек, количество летальных исходов – 4460 (+14 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 179 тысяч (+1260 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 210 случаев – Свердловская область, 171 случай –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Севастополе – по 1. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 17.2 млн человек, из них свыше 673 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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