Коронавирус в России: оперативные данные на 3 августа

По состоянию на сегодня, 3 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 856 264 (+0.6%). За сутки прирост составил 5394 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 14 207 человек (+79 человек за сутки), 653 593 – выздоровело (+3420 человек за сутки).13 летальных исходов было зафиксировано в Москве, по 6 случаев – в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Новосибирской области, 5 случаев – в Тульской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 842 человека – в Москве, 206 человек – в Хабаровском крае, 205 человек – в Ханты-Мансийском АО, 197 человек – в Московской области, 107 человек – в Свердловской области, 105 человек – в Мурманской области, 147 человек – в Ямало-Ненецком АО.



Проведено более 29 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.2% (1413 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 252 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (693 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 243 тысяч человек, количество летальных исходов – 4498 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 182 тысяч (+842 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 196 случаев – Свердловская область, 172 случая –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в и Еврейской АО – по 1. В Чукотском и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн человек, из них свыше 688 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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