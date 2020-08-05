Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ оказался минимальным с 23 апреля

По состоянию на сегодня, 4 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 861 423 (+0.6%). За сутки прирост составил 5159 человек. По сравнению с данными на 3 августа (+5394 случая) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 14 351 человек (+144 человека за сутки), 661 471 – выздоровело (+7878 человек за сутки). 22 летальных исхода было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 13 случаев – в Архангельской области, 12 случаев – в Москве, 10 случаев – в Алтайском крае, 9 случаев – в Свердловской области, по 5 случаев – в Новосибирской и Омской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1456 человек – в Москве, 404 человека – в Ямало-Ненецком АО, 310 человек – в Мурманской области, 278 человек – в Иркутской области, 260 человек – в Архангельской области, 244 человека – в Тюменской области, 225 человек – в Ханты-Мансийском АО, 207 человек – в Московской области.



Проведено более 29.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 30.0% (1546 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 247 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (691 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 244 тысяч человек, количество летальных исходов – 4510 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 183 тысяч (+1456 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 182 случая – Свердловская область, 177 случаев –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в и Еврейской АО и Севастополе – по 2. В Чукотском АО и Псковской области за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18.2 млн человек, из них свыше 692 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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