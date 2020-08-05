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В РФ количество выписанных по выздоровлению от коронавируса за сутки превысило 7.5 тысяч
5 августа в 12:15 Медицина 0 211 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 5 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 866 627 (+0.6%). За сутки прирост составил 5204 человека. По сравнению с данными на 4 августа (+5159 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 14 490 человек (+139 человек за сутки), 669 026 – выздоровело (+7555 человек за сутки). 18 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 11 случаев – в Москве, 7 случаев – в Иркутской области, по 6 случаев – в Свердловской, Тульской и Тамбовской областях, по 5 случаев – в Архангельской, Ростовской и Самарской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1329 человек – в Москве, 462 человека – в Ямало-Ненецком АО, 360 человек – в Иркутской области, 354 человека – в Ханты-Мансийском АО, 303 человека – в Мурманской области, 275 человек – в Нижегородской области, 219 человек – в Омской области, 191 человек – в Московской области.
Проведено более 29.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.8% (1342 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 246 тысяч человек.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (687 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 244 тысяч человек, количество летальных исходов – 4521 (+11 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 184 тысяч (+1329 человек за сутки).
Далее по количеству инфицированных идут: 181 случай – Свердловская область, 169 случаев –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в и Еврейской АО – 2. В Чукотском АО и Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.
Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18.4 млн человек, из них свыше 700 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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