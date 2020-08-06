За прошедшие сутки новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех субъектах РФ

По состоянию на сегодня, 6 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 871 894 (+0.6%). За сутки прирост составил 5267 человек. По сравнению с данными на 5 августа (+5204 случая) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 14 606 человек (+116 человек за сутки), 676 357 – выздоровело (+7331 человек за сутки). 16 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 13 случаев – в Москве, 9 случаев – в Иркутской области, по 7 случаев – в Свердловской и Новосибирской областях, 5 случаев – в Тульской области, по 4 случая – в Ростовской области и Пермском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1254 человека – в Москве, 343 человека – в Ямало-Ненецком АО, 339 человек – в Иркутской области, 340 человек – в Ханты-Мансийском АО, 291 человек – в Нижегородской области, 244 человека – в Омской области, 243 человека – в Мурманской области, 189 человек – в Московской области, 163 человека – в Тюменской области.



Проведено более 29.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.2% (1380 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 245 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (684 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 245 тысяч человек, количество летальных исходов – 4534 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 186 тысяч (+1254 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 183 случая – Свердловская область, 160 случаев –Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18.7 млн человек, из них свыше 706 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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