В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции

По состоянию на сегодня, 7 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 877 135 (+0.6%). За сутки прирост составил 5241 человек. По сравнению с данными на 6 августа (+5267 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 14 725 человек (+119 человек за сутки), 683 592 – выздоровело (+7235 человек за сутки). 18 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Москве, по 8 случаев – в Иркутской и Свердловской областях, 7 случаев – в Новосибирской области, 6 случаев – в Ростовской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1353 человека – в Москве, 403 человека – в Ханты-Мансийском АО, 329 человек – в Ямало-Ненецком АО, 260 человек – в Нижегородской области, 208 человек – в Иркутской области, 209 человек – в Мурманской области, 194 человека – в Московской области, 193 человека – в Ростовской области, 174 человека – в Ульяновской области.



Проведено более 30 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.1% (1421 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 246 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (686 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 246 тысяч человек, количество летальных исходов – 4546 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 187 тысяч (+1353 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 180 случаев – Свердловская область, 158 случаев –Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 2. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 млн человек, из них свыше 714 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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