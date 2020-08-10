С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысяч

По состоянию на сегодня, 10 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 892 654 (+0.6%). За сутки прирост составил 5118 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 15 001 человек (+70 человек за сутки), 696 681 – выздоровело (+3259 человек за сутки). 13 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 10 случаев – в Свердловской области, 7 случаев – в Санкт-Петербурге, 5 случаев – в Новосибирской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 898 человек – в Москве, 202 человека – в Ямало-Ненецком АО, 169 человек – в Московской области, 105 человек – в Ханты-Мансийском АО, 101 человек – в Ростовской области, 90 человек – в Хабаровском крае.



Проведено более 30.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.5% (1356 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 240 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (694 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 248 тысяч человек, количество летальных исходов – 4585 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 190 тысяч (+898 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 179 случаев – Свердловская область, 157 случаев –Санкт-Петербург. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 3. В Ненецком и Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19.8 млн человек, из них свыше 731 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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