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С сегодняшнего дня в регионы РФ начнутся поставки вакцин от гриппа

Сегодня в 15:59 Медицина 0 132 Иван Тихонов
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По результатам совещания о готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемиологическому сезону, которое состоялось в конце июля, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения. Перечень поручений по итогам встречи обнародован на сайте Кремля.

«Обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации, до 75% лиц из групп риска», — отмечается в поручении президента.

Срок исполнения поручения – 1 октября. Ответственным за исполнение указаний назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поставки вакцины от гриппа в российские регионы начнутся 10 августа, пишут «Известия». В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска: учителей и медработников.
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