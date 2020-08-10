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Первые в мире: в РФ зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции
11 августа в 20:35 Медицина 0 78 Иван Тихонов
Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.
«Насколько мне известно, сегодня утром (...) впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. (...) Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — цитируют слова главы государства РИА Новости.
Владимир Путин выразил надежду на то, что РФ в скором времени сможет начать массовый выпуск вакцины. Он добавил, что одна из его дочерей на себе испытала вакцину от COVID-19 и чувствует себя хорошо. Глава государства подчеркнул, что «у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений».
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, где будет производиться вакцина: в компании «Баннофарм» и в Центре Гамалеи.
«Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей», — подчеркнул г-н Мурашко.
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