Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в России с начала пандемии превысило 900 тысяч

По состоянию на сегодня, 12 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 902 701 (+0.6%). За сутки прирост составил 5102 человека. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 15 260 человек (+129 человек за сутки), 710 298 – выздоровело (+7123 человека за сутки). 12 летальных исходов было зафиксировано в Москве, аналогичное количество (7 случаев) – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Свердловской области, 7 случаев – в Омской области, по 6 случаев – в Калининградской и Тамбовской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1088 человек – в Москве, 240 человек – в Ростовской области, 231 человек – в Ямало-Ненецком АО, 215 человек – в Московской области, 210 человек – в Иркутской области, 207 человек – в Тюменской области, 196 человек – в Нижегородской области, 191 человек – в Хабаровском крае.



Проведено более 31.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.5% (1404 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 234 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (689 случаев). Далее по количеству инфицированных идут: 167 случаев – Свердловская область, 161 случай –Санкт-Петербург. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 2. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



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