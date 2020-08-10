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Отечественная вакцина от коронавируса готовится к преквалификации ВОЗ

Сегодня в 15:42 Медицина 0 120 Иван Тихонов
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Российские власти начали переговоры со Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) по вопросу преквалификации отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, о регистрации которой вчера заявил президент России. Преквалификация подразумевает детальное рассмотрение и оценку данных по эффективности и безопасности прививки, которые были получены в рамках клинических испытаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Со своей стороны, в ВОЗ призвали предоставить по всему миру быстрый доступ к прививкам от COVID-19.

Тем временем, в ходе брифинга по вопросу регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал безосновательной критику зарубежных коллег российской вакцины.

«Зарубежные коллеги, видимо, чувствуя конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны. Многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследования. Но в случае с российской вакцинной у нас уже были клинические исследования и данные. Если говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась за рубежом, то были публикации, что часть вакцин вышла без доклинических исследований и непосредственно использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило. Причем животные, которые получили вакцину, наблюдаются и сегодня. Происходило также их инфицирование. И по результатам те животные, которые были провакцинированы, не заболели», — передают слова г-на Мурашко РБК.

Министр подчеркнул, что «эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь».

Ранее сомнения в безопасности и эффективности отечественной вакцины от коронавируса, которая прошла регистрацию Минздрава РФ, высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он заявил, что разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — две разные вещи.
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