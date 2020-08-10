Главная > Медицина

Москва и Московская область остаются лидерами по общему числу инфицированных COVID-19 в РФ

13 августа в 17:25 Медицина 0 267 Иван Тихонов
1 Изображение

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составил 5057. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 907 758 человек.

В столице РФ, Москве, зарегистрировано наибольшее общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии – 250 303. Суточный прирост составил 692 человека. Всего выздоровевших в Москве – 193 473 человека. Общее число летальных исходов в столице – 4622.

Вторую строчку списка антилидеров по заболеванию коронавирусом занимает Московская область – 65 472 зарегистрированных случаев. Общее количество летальных исходов – 1136.

Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург с 33 525 зарегистрированных случаев инфицирования. Общее количество летальных исходов – 2203.

Далее в десятке антилидеров по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 идут: Нижегородская область (25 382 случая), Свердловская область (22 943 случая), Ханты-Мансийский АО (18 219 случаев), Иркутская область (15 101 случай), Красноярский край (14 812 случаев), Ростовская область (14 613 случаев) и Челябинская область (12 433 случая).

Наименьшее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией – в Ненецком и Чукотском АО (289 и 162 случая соответственно).

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают ситуацию в Беларуси

13 августа в 16:45 Общество

Евро вновь взял высоту в 87 рублей, подорожав за день более, чем на 1 рубль

13 августа в 16:06 Финансовые рынки

Минские офисы «Яндекс.Такси» и Uber заблокированы неопознанными людьми

13 августа в 15:51 Внешняя политика

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

12 августа в 17:11 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысяч С сегодняшнего дня в регионы РФ начнутся поставки вакцин от гриппа

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru