Москва и Московская область остаются лидерами по общему числу инфицированных COVID-19 в РФ

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составил 5057. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 907 758 человек.



В столице РФ, Москве, зарегистрировано наибольшее общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии – 250 303. Суточный прирост составил 692 человека. Всего выздоровевших в Москве – 193 473 человека. Общее число летальных исходов в столице – 4622.



Вторую строчку списка антилидеров по заболеванию коронавирусом занимает Московская область – 65 472 зарегистрированных случаев. Общее количество летальных исходов – 1136.



Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург с 33 525 зарегистрированных случаев инфицирования. Общее количество летальных исходов – 2203.



Далее в десятке антилидеров по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 идут: Нижегородская область (25 382 случая), Свердловская область (22 943 случая), Ханты-Мансийский АО (18 219 случаев), Иркутская область (15 101 случай), Красноярский край (14 812 случаев), Ростовская область (14 613 случаев) и Челябинская область (12 433 случая).



Наименьшее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией – в Ненецком и Чукотском АО (289 и 162 случая соответственно).



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